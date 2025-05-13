На Запорізькому напрямку авіація ЗСУ зупинила прорив ворога: ліквідовано дві штурмові групи
- Український винищувач МіГ-29 завдав авіаудару по ворожих позиціях на Запорізькому напрямку, знищивши дві штурмові групи.
- Українська авіація регулярно завдає ударів по скупченнях живої сили й техніки противника.
Український винищувач МіГ–29 завдав авіаудару по ворожих позиціях на Запорізькому напрямку. Унаслідок високоточного удару було знищено дві штурмові групи окупантів.
У межах операції по стримуванню наступальних дій російської армії, українські бійці ліквідували дві ворожі штурмові групи окупантів. Для цього був задіяний МіГ–29 Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блог бійців Повітряних сил ЗСУ.
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Як українська авіація знищила окупантів
Бійці поширили відео з дронів, на якому видно момент пуску ракет та успішне влучання по ворожих цілях.
На Запорізькому напрямку авіація ЗСУ знищила окупантів: дивіться відео
Авіація продовжує розвалювати ворожу піхоту на друзки, МіГ-29 знищує відразу пару штурмових груп на Запоріжжі,
– повідомили у ПС.
Українська авіація регулярно застосовується для підтримки Сил оборони на найгарячіших ділянках фронту, завдаючи точкових ударів по скупченнях живої сили й техніки противника.
Напередодні повідомлялося про знищення групи окупантів у ворожому тилу українськими воїнами. Тоді група Сил спеціальних операцій ЗСУ знищила 8 російських штурмовиків.