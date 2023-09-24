Росія вдарила з авіації по Бериславу: серйозно постраждала лікарня – знищено обладнання
Джерело:Херсонська ОВА
Ворог щодня завдає ударів по цивільних об'єкта у різних куточках нашої держави. Зокрема, окупанти атакували місто Берислав у Херсонській області, внаслідок чого постраждала лікарня.
Власне, під ранок 24 вересня в цьому населеному пункті на Херсонщині було неспокійно через авіаційний обстріл. Згодом в обласній військовій адміністрації відповіли, чи є жертви через цей удар з боку Росії.
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Атака на лікарню в Бериславі
Наголосимо, що загиблих внаслідок обстрілу немає. Однак суттєво постраждало приміщення місцевої лікарні разом з обладнанням, яке там було.
На світанку (24 вересня – 24 Канал) Росія завдала авіаційного удару по Бериславу. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги. Там вибиті вікна, двері, знищено діагностичне обладнання. На щастя, обійшлося без жертв,
– написали в ОВА.
Терор не припиняється
- Як інформували в Генштабі 24 вересня, протягом минулої доби російські окупанти завдали авіаційних ударів по таких населених пунктах лише Херсонської області: Берислав, Козацьке, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Наддніпрянське та Антонівка.
- Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 70 міст та сіл, які розташовані у прифронтових та прикордонних районах нашої держави. Під загрозою були насамперед життя цивільних громадян.
- Окрім того, Росія запускала дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні, намагаючись уразити різні об'єкти. Протиповітряній обороні вдалось ліквідувати 14 з 15 безпілотних літальних апаратів, що є дуже хорошим результатом.