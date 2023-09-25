Росія скинула 4 авіабомби на Берислав: є жертви

Зранку 25 вересня російська авіація атакувала Берислав. Загарбники скинули на місто чотири авіабомби.

На жаль, внаслідок обстрілу є жертви та поранені. Інша інформація – уточнюється.

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Окупанти вдарили по Бериславу

Як стало відомо, зранку окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Ще одна авіабомба – знищила житловий будинок.

На жаль, через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей.

Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.

Ще двоє осіб – поранені. 55-річний чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.



Наслідки ворожого удару по Бериславу / фото прокуратури



Окупанти обстріляли ЖЕК у Бериславі / фото прокуратури

Розпочато провадження

Через авіаудар по Бериславу слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

У прокуратурі зазначили, що російські військові завдали авіаудар керованими авіабомбами, ймовірно, з СУ-34 по Бериславській громаді Херсонської області.

Ворожий обстріл по Бериславу / фото ОВА

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