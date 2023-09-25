Росія скинула 4 авіабомби на Берислав: є жертви
Джерело:Олександр Прокудін
Зранку 25 вересня російська авіація атакувала Берислав. Загарбники скинули на місто чотири авіабомби.
На жаль, внаслідок обстрілу є жертви та поранені. Інша інформація – уточнюється.
Важливо Безперервний терор Херсона: окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби
Окупанти вдарили по Бериславу
Як стало відомо, зранку окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Ще одна авіабомба – знищила житловий будинок.
На жаль, через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей.
Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.
Ще двоє осіб – поранені. 55-річний чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.
Наслідки ворожого удару по Бериславу / фото прокуратури
Окупанти обстріляли ЖЕК у Бериславі / фото прокуратури
Розпочато провадження
Через авіаудар по Бериславу слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.
У прокуратурі зазначили, що російські військові завдали авіаудар керованими авіабомбами, ймовірно, з СУ-34 по Бериславській громаді Херсонської області.
Ворожий обстріл по Бериславу / фото ОВА
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- За минулу добу ворог здійснив 87 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди
- Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні.
- Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 – дістали поранення.
- Також 25 вересня о 1:00 ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу.
- Близько 5:00 ранку армія Росії вдарила з авіації по населених пунктах – Ольгівка та Львове. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.