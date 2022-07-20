Є свідки, – в Amnesty International спростували брехню бойовиків щодо драмтеатру у Маріуполі

Ватажки псевдореспублік на Донбасі заявляють, мовляв, драмтеатр у Маріуполі підірвали зсередини. Проте експерти спростували брехню окупантів та підтвердили, що будівлю дійсно знищили російські військові авіабомбами.

Про це 24 каналу розповіла речниця Amnesty International Катерина Мітєва. Ця організація провела власне розслідування та довела, що були два навмисні авіаудари по драмтеатру в Маріуполі.

До теми Туди ніхто не заходить: який вигляд має випалений окупантами драмтеатр у Маріуполі

Фейки окупантів про "підрив" драмтеатру

Днями “начальник генпрокуратури” на окупованій Донеччині куцурубенко заявив, що драматичний театр у Маріуполі був підірваний зсередини, а при розборі його завалів знайшли рештки 14 загиблих.

Мітєва каже, що подібні повідомлення вже лунали напередодні, навіть після самих авіаударів. Такі заяви озвучували і в міноборони росії.

"Треба розуміти, що повідомлення з псевдореспубліки на Донбасі та росії – це частина пропаганди. Чи не на кожний потужний авіа- чи ракетний удар вони вигадують фейки та свої "версії", – відповіла Мітєва.

За її словами, саме в цій версії про нібито закладену вибухівку у драмтеатрі Маріуполя йдеться про те, що її "заклали" бійці полку "Азов". Але дослідники все спростували.

В Amnesty International спростували брехню росіян

Вони зібрали свідчення понад 50 людей, більшість з них перебували у драмтеатрі під час авіаудару.

Жодна людина там не повідомила про те, що вони бачили щось подібне чи якусь "закладену вибухівку". Але, щоб ви розуміли, закласти вибухівку такої величини непомітно неможливо,

– зауважила Мітєва.

Більше того, як наголосила експертка, такі наслідки та руйнування будівлі могли спричинити лише 500-кілограмові авіабомби. "Якби був вибух зсередини, то руйнування були б іншими", – додала вона.

Мітєва розповіла, що бійці "Азову" дійсно були в драмтеатрі, вони зняли відео, як приносили їжу та воду.

"Але вони були там ще 10 березня – за кілька днів до російської атаки, а в момент удару їх там не було. Наші дослідники повністю спростували цю версію", – заявила вона.

Мітєва спростувала брехню росіян про "підрив" драмтеатру Маріуполя:



Окупанти завдали авіаудару по драмтеатру Маріуполя