Авіаудар по Лисичанську: кількість загиблих зросла до 4, завали ще розбирають

Збройні сили Росії 16 червня завдали двох авіаударів по Лисичанську та влучили у будівлю, де ховалися люди. Унаслідок обстрілу кількість загиблих збільшилася до чотирьох осіб.

Росіяни завдали двох авіаударів

Відповідні дані опублікував очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.

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Глава Луганської ОВА повідомив, що ще семеро людей поранені внаслідок авіаудару російських військових.



Росіяни завдали двох авіаударів по Лисичанську / Фото Луганська ОВА

Окупанти вдарили по профілакторію

Сергій Гайдай розповів, що війська агресора також обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася руйнація будівлі.



Наслідки авіаударів по Лисичанську / Фото Луганська ОВА



Зруйновані будівлі у Лисичанську / Фото Луганська ОВА

Гайдай зазначив, що, ймовірно, під завалами перебувають люди. Очільник Луганської ОВА додав, що пошуково-рятувальні роботи там теж тривають.



Рятувальники розбирають завали у Лисичанську / Фото Луганська ОВА



Наслідки авіаударів по Лисичанську / Фото Луганська ОВА

Російські війська потужно обстрілюють Лисичанськ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 13 червня констатував, що росіяни збільшили кількість обстрілів по Лисичанську, використовуючи зброю важкого калібру. За його словами, росіяни руйнують усе на своєму шляху.

Під обстріл ворога у Лисичанську потрапили журналісти Суспільного та зуміли зафіксували потужні удари з боку російських окупантів. На щастя, нікого з них не поранило.

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13 червня у Генштабі ЗСУ інформували, що росіяни намагаються оточити підрозділи українських військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк і Борівське.

Нещодавно через російські обстріли у Лисичанську загинув 6-річний хлопчик. Всього протягом 12 червня у місті загинуло троє мирних людей.

Смерть дитини прокоментував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що для цинічних російських окупантів хлопчик, як виявилося, теж небезпечний ворог.

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