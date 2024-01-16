Під завалами можуть бути 5 людей: у Нью-Йорку призупинили рятувальну операцію

У селищі Нью-Йорку на Донеччині через авіаудар по житловому сектору під завалами можуть перебувати 5 людей, але рятувальникам через безпекову ситуацію довелось призупинити рятувальну операцію.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій ввечері 16 січня. Зауважимо, авіаудар окупантів по селищу Нью-Йорк Бахмутського району стався учора.

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Наслідки удару

Унаслідок удару пошкоджено 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинки, в одному з яких відбулося руйнування під'їзду.

На місці події рятувальники надали першу домедичну допомогу 2 пораненим особам та на броньованому автомобілі транспортували до найближчого лікувального закладу.

Безпекова ситуація унеможливлює роботу рятувальників

Також ліквідували пожежу в одному з будинків на загальній площі 75 квадратних метра. Особовим складом розібрано 70 тонн будівельних конструкцій.

Водночас сьогодні комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Торецької міської військової адміністрації прийняла рішення призупинити рятувальну операцію .

Пошуково-рятувальні роботи призупинені через безпекову складову. Роботи будуть відновленні після стабілізації ситуації,

– ідеться у повідомленні.

Рятувальники призупинили пошук людей у Нью-Йорку / Фото ДСНС

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