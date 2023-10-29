Це не дешеве задоволення, – генерал Тарнавський назвав мету ворожих авіаударів
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни активно застосовували всі види зброї, які в них були. Не цуралися окупанти завдавати по цивільних авіаударів, хоча вони призначені для інших цілей.
З перших днів війни окупанти цілеспрямовано скидали зі своїх літаків бомби і ракети на українські міста і села. У документальному фільмі "Рік.Харківщина", присвяченому звільненню регіону, генерал Тарнавський розповів, для чого призначені авіаудари і з якою ціллю їх використовував ворог.
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Не жаліли гроші для вбивства цивільних
За словами військового, авіаудари загалом призначені для знищення вогневих стартових позицій та вузлів. Це не дешеве "задоволення", зазначив Тарнавський. Попри це ворог "щедро" застосовував авіацію по цивільній інфраструктурі.
У них була одна мета: знищити, руйнувати, калічити. Вони прагнули загалом знищити наш народ. У них залишається, я так думаю, ця мета,
– наголосив Тарнавський.
Про це свідчать також і катівні на деокупованих територіях і спаплюжені тіла людей, яких знаходили у лісах, додав генерал.
Яка ситуація на фронті: що відомо
- ЗСУ розбили колону російських військових. Окупанти планували за допомогою бронетехніки прорвати оборону українців біля села Красногорівка, Донецької області, втім, отримали від українців потужну відповідь. Бійці поділилися епічним відео.
- Минулого року у вересні воїни ЗСУ перейшли у контрнаступ на Харківщині, завдяки чому вдалося звільнити близько 12 тисяч квадратних кілометрів нашої території. Під час цієї операції військові не змогли дійти до Сватового, до якого залишалися кілька кілометрів. На заваді ЗСУ стали зруйновані мости. Майже всі переправи були підірвані. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський назвав також й інші фактори, які зупинили контрнаступ на Харківщині.
- Окупанти продовжують намагатися оточити Авдіївку. Втім, вони зменшили кількість застосування авіації на цьому напрямку. Загалом, на Сході за останній тиждень росіяни втратили кілька Су-25. Останній "приземлили" 29 жовтня.