Це не дешеве задоволення, – генерал Тарнавський назвав мету ворожих авіаударів

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни активно застосовували всі види зброї, які в них були. Не цуралися окупанти завдавати по цивільних авіаударів, хоча вони призначені для інших цілей.

З перших днів війни окупанти цілеспрямовано скидали зі своїх літаків бомби і ракети на українські міста і села. У документальному фільмі "Рік.Харківщина", присвяченому звільненню регіону, генерал Тарнавський розповів, для чого призначені авіаудари і з якою ціллю їх використовував ворог.

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Не жаліли гроші для вбивства цивільних

За словами військового, авіаудари загалом призначені для знищення вогневих стартових позицій та вузлів. Це не дешеве "задоволення", зазначив Тарнавський. Попри це ворог "щедро" застосовував авіацію по цивільній інфраструктурі.

У них була одна мета: знищити, руйнувати, калічити. Вони прагнули загалом знищити наш народ. У них залишається, я так думаю, ця мета,

– наголосив Тарнавський.

Про це свідчать також і катівні на деокупованих територіях і спаплюжені тіла людей, яких знаходили у лісах, додав генерал.

Яка ситуація на фронті: що відомо