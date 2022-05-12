Авіаудари росіян по Новгород-Сіверському: 3 загиблих і 12 травмованих
Джерело:Суспільне
Російські війська завдали авіаційних ударів по Новгород-Сіверському. Є загиблі та травмовані.
Удари по Чернігівщині російські загарбники завдали в ніч на 12 травня. Про постраждалих повідомили рятувальники.
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Деталі обстрілу
Як повідомили в ДСНС Чернігівщини, в Новгороді-Сіверському внаслідок авіаудару російських окупантів 3 людини загинули. Також є травмовані 12 осіб.
За словами заступника начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Володимира Шкарпітка, жертв серед цивільних людей не зафіксували.
У ніч на 12 травня російські загарбники гатили по Чернігівській області. Вони вирішили "денацифікувати" школи регіону. Про атаку по Новгород-Сіверському розповідав глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Завдали удару по місту російські окупанти за допомогою авіації, ймовірно, що літаком СУ-30СМ. Обстріляли школи та адміністративні будівлі. Крім того, від ударів постраждали ще й приватні будинки мешканців Новгород-Сіверського. Людей в черговий раз закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, виконувати всі рекомендації та спускатися в укриття. Адже небезпека є на всій території України, ворожі ракети дістають навіть у регіони, які здаються спокійними на перший погляд.
Росіяни обстрілюють й ініші території України
- Російські війська нещадно обстріляли в ніч на 12 травня ще й територію Дніпропетровської та Запорізької областей. На Криворізькому напрямку, де вони хочуть просуватися, але Збройні Сили України їм цього не дають, вони гатили забороненими снарядами. Мовиться про фосфорні та касетні бомби.
- Зранку росіяни знову нещадно обстріляли Зеленодольську громаду області. Сталося це в момент саме коли люди йшли на роботу. Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що стріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Через це одна людина загинула, одна поранена.
- Не краща ситуація з ворожими обстрілами й на Запоріжжі. Там хотіли випустити ракети й по обласному центу, але протиповітряна оборона не дала їм долетіти за призначенням. Також ворог випускає ракети по мирних мешканцях регіону.
Росіяни обстріляли Чернігівщину: дивіться відео