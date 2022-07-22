Арестович пояснив, чому росія активізувала авіаційні удари

російські війська активізували використання своєї військової авіації. Олексій Арестович пояснив, чому дедалі частіше завдають удари саме нею.

За словами радника глави Офісу Президента, наразі є лише одне пояснення часткової зміни стратегії армії окупантів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин live". Однак, теж говорили й про використання української авіації. Адже навіть 21 липня Повітряні сили ЗСУ вдарили по позиціях ворога на окупованих територіях.

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На використання авіації впливають успіхи артилерії

За словами Арестовича, наразі протягом певного часу вже немає особливих змін у ситуації на фронті. Тому можна зробити висновок, що наступ росіян почав сповільнюватися.

Для мене особливою демонстрацією є ці авіаційні удари. Забуксували хлоп'ята (окупанти – 24 канал). Якщо масовано б'ють авіацією, то це означає, що артилерія вже не справляється,

– сказав радник.

Слід зауважити, що "буксування" військ ворога на Донбасі також підтвердили аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW). Вони днем раніше припустили, що це зумовлено зміною типу територій, які доводиться штурмувати росіянам.

Раніше вони просувалися відносно відкритими зонами. Проте щільність забудови зростає з кожним кілометром наближення до автошляху M-03 навколо Слов'янська та Бахмута. Адже такі місцевості є значно сприятливішими для українських воїнів, які продовжують тримати оборону.

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