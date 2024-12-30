Легко не відбудеться: кого можуть зробити цапом-відбувайлом авіакатастрофи в Актау

Падіння літака в Казахстані можуть обернутися проблемами для одного з ключових союзників російського диктатора. Владімир Путін має домовлятися та йти на поступки президенту Азербайджану Ільхаму Алієву.

Політолог Валерій Димов в ефірі 24 Каналу розповів, що, якщо буде обрано стратегію зближення або уникнення конфронтації, цапом-відбувайлом може стати очільник Чечні. Однак навряд чи Рамзан Кадиров погодиться понести покарання за авіакатастрофу літака Embraer-190.

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Він не для того поклав Чечню до ніг Путіна, щоб дозволити "витирати об неї ноги". Він пам'ятає, які злочини Росія чинила під час Першої та Другої Чеченських воєн, і не готовий, щоб його усунули разом з його ставлениками. Кадиров монополізував владу в Чечні, розставивши на ключові посади своїх родичів,

– пояснив Валерій Димов.

Димов також зазначив, що Кадиров неодноразово оголошував кровну помсту не лише в Чечні, де вважає себе всемогутнім завдяки путінським грошам, а й впливовим родам Середньої Азії.

Чим важливий Кадиров для Путіна

Водночас Кадиров виступає для Путіна як комунікатор з країнами ісламського світу.

Зараз віддати його "на заклання" як компенсацію для Алієва, аби згладити ситуацію, було б неприйнятним для Кадирова. Він цього не дозволить,

– сказав Димов.

Політолог вважає, що Рамзан Кадиров і його ставленики на Кавказі "беруть у заручники" систему управління Росії. Однак у багатонаціональній державі такі "місцеві царки" бояться розпаду імперії, адже їхня влада залежить від підтримки Москви. Якщо Москва послабить контроль, вони почнуть діяти самостійно.

"Революції завжди починаються у столицях, а імперії розвалюються з периферії", – підсумував Димов.

Про авіатрощу

Нагадуємо, що 25 грудня 2024 року літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, зазнав катастрофи, ймовірно, через ураження російською системою ППО. На борту перебували 67 осіб, з яких 38 загинули. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак був обстріляний із землі на території Росії.