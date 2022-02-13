Австралія підтримує Україну, але своє посольство евакуює – з Києва до Львова
Джерело:МЗС Австралії
Через побоювання нового вторгнення Росії в Україну уряд Австралії вирішив евакуювати своє посольство з Києва. Наразі не на батьківщину, а тільки до Львова – у тимчасовий офіс.
Про це 13 лютого заявила міністерка закордонних справ країни Маріз Пейн. Вона ж наголосила, що Австралія залишається на позиції підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
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Австралія припиняє роботу посольства у Києві
Уряд Австралії вирішив зупинити роботу посольства в Києві та перенести частину його функцій до іншого міста – на Захід.
З огляду на погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, уряд наказав виїхати співробітникам посольства Австралії в Києві та тимчасово зупинив його роботу,
– заявила глава МЗС Австралії 13 лютого.
І додала: "Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові".
На переконання австралійської влади:
- В Україні умови безпеки можуть змінитися надзвичайно швидко та найближчим часом.
- А проте "Австралія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України".
Цього ж дня, 12 лютого, стало відомо, що:
- Канада призупиняє роботу посольства у Києві й відправляє дипломатів у Львів.
- Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів і зменшує кількість місії у Києві.
- Також США переводять частину працівників посольства з Києва до Львова.
- А от у ЄС заявили, що не планують закривати представництва в Україні.
Та пам'ятайте!
- Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових.
- Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії.
- Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає гідну відсіч.
- Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
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