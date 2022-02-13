Австралія підтримує Україну, але своє посольство евакуює – з Києва до Львова

Через побоювання нового вторгнення Росії в Україну уряд Австралії вирішив евакуювати своє посольство з Києва. Наразі не на батьківщину, а тільки до Львова – у тимчасовий офіс.

Про це 13 лютого заявила міністерка закордонних справ країни Маріз Пейн. Вона ж наголосила, що Австралія залишається на позиції підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

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Австралія припиняє роботу посольства у Києві

Уряд Австралії вирішив зупинити роботу посольства в Києві та перенести частину його функцій до іншого міста – на Захід.

З огляду на погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, уряд наказав виїхати співробітникам посольства Австралії в Києві та тимчасово зупинив його роботу,

– заявила глава МЗС Австралії 13 лютого.

І додала: "Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові".

На переконання австралійської влади:

В Україні умови безпеки можуть змінитися надзвичайно швидко та найближчим часом.

А проте "Австралія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України".

: ще тиждень тому, 7 лютого, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон звернувся до громадян, які зараз перебувають в Україні. Він закликав їх покинути країну через те, що ситуація стає напруженішою.

Цього ж дня, 12 лютого, стало відомо, що:

Та пам'ятайте!

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових.

Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії.

Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає гідну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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