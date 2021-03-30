Австралія ввела нові санкції проти Росії через Кримський міст

Австралія наклала нові санкції проти Росії через будівництво Кримського мосту. Під обмеження потрапили 4 російських компанії та 1 фізична особа.

Фінансові санкції та заборона на в'їзд стосуються компаній, які пов'язані з будівництвом і експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з'єднує Росію з окупованим нею Кримом.

До речі Канада ввела нові санкції через окупований Крим: хто потрапив під обмеження

Що відомо про санкції Австралії

Країна наклала санкції в координації з Канадою. Вони узгоджені з діями, що розпочали Великобританія та Євросоюз. Однак в Австралії не уточнили, які саме компанії потрапили під удар.

У МЗС наголосили, що Австралія продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Що цьому передувало

Зауважимо, перед тим Канада теж ввела санкції проти двох фізичних і чотирьох юридичних осіб. Усі пов'язані з окупованим Кримом і ведуть у ньому економічну діяльність.

Раніше Канада застосувала санкції проти російських чиновників у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

У жовтні 2020 року Євросоюз розширив санкції за будівництво Керченського мосту.

З 2014 року в санкційні списки Австралії потрапили 168 фізичних та 52 юридичних осіб Росії.