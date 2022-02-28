Австралія ввела санкції проти Путіна та вищих посадових осіб Росії

Австралія ввела санкції проти президента Росії та низки вищих посадових осіб країни.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

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Австралія ввела пакет санкцій: деталі

Країна ввела фінансові санкції та запобіжні заходи щодо поїздок Володимира Путіна та ряду інших членів Ради безпеки Росії: міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.

Повідомляється, що санкції були оголошені після розмови прем'єр-міністра Скотта Моррісона із президентом України Володимиром Зеленським.

Санкції щодо Путіна входять до інших обмежень, накладених на російські банки та приблизно на 350 громадян Росії.

Раніше Жозеп Боррель пообіцяв оприлюднити 28 лютого санкційний список росіян. Туди потраплять політики, олігархи, бізнесмени, пропагандисти та військові країни-агресорки.

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