Австралія вводить санкції проти ще 67 росіян

В МЗС Австралії повідомили, що продовжуть санкційну політику проти Росії. У новий перелік потрапили 67 росіян.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Маріз Пейн. Вона зараз перебуває у Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО.

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Санкції спрямовані проти представників еліт Росії

Я оголошую про санкції проти російських еліт та олігархів, тих, хто наближений до президента Росії Володимира Путіна, які сприяють і підтримують його обурливі дії,

– повідомила глава МЗС Австралії.

Зазначимо, що нещодавно Австралія заборонила експорт предметів розкоші до Росії. До цього схожі обмеження ввели США та ЄС, а також Велика Британія та Японія.

Серед товарів, які підпадають під заборону: ікра, вина, тютюнова продукція, ювелірні прикраси, парфуми, шкіра, деякі види електроніки, предмети мистецтва та багато іншого.

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Після виступу президента Зеленського перед австралійським парламентом, Канберра вирішила надати Україні бронетранспортери Bushmaster. Також австралійці відмовились від російської нафти та газу.



