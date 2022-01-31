Австралія закликала громадян країни негайно виїхати з України

Громадянам Австралії рекомендували негайно покинути територію України. Таку заяву в посольстві країни зробили через загрозу нового російського вторгнення.

Відповідний заклик опублікував у своєму твітері Брюс Едвардс, посол Австралії в Україні. Він попередив своїх земляків про "ризик збройного конфлікту".

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До чого закликали австралійців

Дипломат порекомендував австралійцям не їхати до України. А тим, хто вже перебуває на території нашої держави, якомога швидше виїхати. Для цього, мовляв, можна скористатися комерційним чи іншим приватним транспортом. Едвардс застеріг, що обслуговування громадян у посольстві можуть призупинити у найкоротші терміни.

У посольстві наголосили, що австралійське МЗС відкрило реєстраційний портал для своїх громадян в Україні. Мовляв, там вони можуть повідомити подробиці про своє місцеперебування з міркувань безпеки.

Аналогічні заклики лунали й зі США

Австралія не надаватиме Україні військової підтримки. Втім, допоможе нам у сфері кібербезпеки . Водночас офіційна Канберра закликала Росію до деескалації.

Раніше покинути Україну попросили й американців. Їх попередили, що ситуація залишається непередбачуваною та може погіршитися без попередження. Водночас у Держдепі США запевнили, що такі рекомендації не означають, що Росія нападе. Втім, Вашингтон мусить готуватися до будь-яких дій з боку Москви, наголосив Ентоні Блінкен.

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