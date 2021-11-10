Австралієць 6 годин чіплявся за дерево, коли його автомобіль змила повінь

В Австралії після потужних злив розпочалась повінь. 33-річний чоловік опинився у пастці у власній машині в Аліс-Спрінгс. На щастя, йому вдалось вибратись до того, як авто змило водою.

Життя чоловіку врятувало дерево, за яке він чіплявся доти, доки йому на допомогу не прийшли рятувальники. Під ним весь цей час вирувала ріка Тодд.

Читайте також Розміром з грейпфрут: в Австралії випав рекордно великий град – вражаючі фото

Рятувальники витягали потерпілого з допомогою тросу

Аби дістатись до чоловіка, знадобилось 6 годин. Рятувальники визволяли австралійця з допомогою троса – та й тоді, коли рівень води упав. Його затягли на пішохідний міст.

Я повинен сказати людям, коли дороги затоплені, будьте дуже обережні. Якщо ви не впевнені, не їдьте, якщо затоплено, забудьте. Як бачите, він зробив неправильний вибір,

– сказав виконувач обов'язків помічника комісара з регіональної та дистанційної поліції Крейг Лейдлоу.

Австралійця, який схоже народився у сорочці, таки доставили до лікарні – на всяк випадок, для обстеження. Проте з чоловіком, як виявилось, все гаразд.

Синоптики попереджають, що в цьому регіоні Австралії очікують ще на опади. 10 листопада у першій половині дня вони були незначними, проте тоді знову повернулись грози та зливи.

Рятувальники чекали, поки знизиться рівень води / Фото ABC

Чоловіка доправили до лікарні на обстеження / Фото ABC

Дивіться відео, як чоловік чіплявся за дерево:

Повінь раніше накрила частину Боснії та Герцеговини

Зазначимо, що нещодавно з потужними повенями зіткнулась Боснія та Герцеговина. 7 листопада рятувальники посилено працювали одразу у 4 муніципалітетах. У населених пунктах Отес, Бутмір, Райловац, Рельєво та Трново затопило як житлові будинки, так і промислові підприємства. Поступово ситуація нормалізувалась.



