В Австралії змія вилізла з полиці супермаркету: шокуюче відео

Змія завдовжки 20 сантиметрів виповзла в одному із супермаркетів Сіднея. Плазуна виявила 25-річна дівчина, яка прийшла по продукти.

Непроханого гостя дівчина помітила у відділі спецій, та не розгубилась. Австралійка допомогла прибрати змію, адже раніше працювала над виловом плазунів.

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Як прибрали змію

Дівчина сказала персоналу, що колись була волонтеркою у ловлі змій, тому сама оперативно перемістила плазуна у сумку, а потім у кущі на вулиці.



Змія вилізла з полиці маркету / Скриншот із відео Helaina Alati

"Він (пітон – 24 канал) ніби просив мене вивести його на вулицю. Я випадково виявилася тією людиною, яка його знайшла. Змія, мабуть, була там принаймні кілька годин. Він ніби сховався за прянощами, і я його спочатку не помітила. Думаю, що плазун спустився зі стелі", – розповіла дівчина.

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Дівчина зауважила, що пітон був неагресивним, а розслабленим. Зазначила також, що "не хоче більше демонізувати цих красивих тварин".

Що каже керівництво супермаркету

Як пітон потрапив у магазин, ба більше, на полиці з товаром, адміністрація закладу з'ясовує. Сам супермаркет, до слова, розташований у північно-західній частині міста.

Як тільки у магазині була помічена змія, члени нашої команди відреагували швидко та спокійно. Оточили територію для безпеки клієнтів. Ловчиня змій усунула слизького покупця, якого незабаром після цього випустили в ліс,

– наголосив представник маркету.



Змія випустили на вулицю / Скриншот із відео Helaina Alati

Змія вилізла з полиці супермаркету: дивіться відео Helaina Alati, BBC