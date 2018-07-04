Австралійський тенісист на Wimbeldon потрапив м'ячем у дівчинку: відео

На тенісному турнірі Wimbeldon стався неприємний інцидент з дівчиною герл-боєм (подає м'ячі гравцям під час матчу).

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

Під час одного з епізодів гри Нік Кірьос - Денис Істомін Кірьос вдарив по м'ячу і влучив у руку герл-бою.

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Від сильної болі постраждала заплакала і потім її вивели з арени.

«Коли почув звук, подумав, що потрапив в табло. А потім зрозумів, що дівчинці в руку. Було важко, вона почала плакати, але трималася по-чемпіонськи. Я б точно плакав в такій ситуації», – зазначив Кірьос.

За даними радара на корті м'яч, який потрапив у руку дівчинки, летів зі швидкістю 217 кілометрів на годину. Інцидент стався в четвертому сеті за рахунку 2:2. Матч завершився перемогою Кірьоса (7:6, 7:6, 6:7, 6:3).