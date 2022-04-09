Австрія докладає зусиль для відкриття гумкоридорів з Маріуполя, – Негаммер

9 квітня 2022 , 15:33
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Президент України Володимир Зеленський 9 квітня зустрівся з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Після переговорів представники країн відповіли на запитання преси.

Канцлер зазначив, що Австрії повністю підтримує санкції проти Росії, а також надає економічну та гуманітарну допомогу Україні. Він додав, що країна працюватиме в цьому напрямку до кінця війни, повідомляє 24 канал. 

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Австрія допомагає Україні із гуманітарними коридорами 

Негаммер наголосив, що допомога у відкритті гуманітарних коридорів, зокрема до Маріуполя, – пріоритетний напрямок діяльності Австрії. За його словами, необхідно забезпечити безперебійну допомогу цивільному населенню, яке опинилося в "гарячих точках" України. 

Крім того, важливо забезпечити безпечне вивезення українців з-під обстрілів.

Допомога полягає в тому, щоб ці коридори були надійними, а не доступними час від часу,
– підкреслив Негаммер.

Брифінг Зеленського й канцлера Австрії після зустрічі: 

 

Автор: Юлія Бабич