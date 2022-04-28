Австрія повернула своїх дипломатів до Києва

Австрія вирішила повернути своїх дипломатів на роботу до Києва. Таке рішення схвалили, щоб показати підтримку державою України.

У міністерстві закордонних справ Австрії зазначили, що дипломати повернулися у столицю України ще минулого тижня. Коли саме – невідомо.

До теми Посольство США готується до повернення до Києва

Ми єдині з народом України, який став жертвою безпрецедентної військової агресії з боку Росії. Як важливий знак нашої непохитної солідарності з Україною, члени нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня. Дякуємо співробітникам за зусилля та відданість,

– мовиться у повідомленні.

Посольства країн повертаються до Києва

Ще перед початком війни країни почали висилати своїх дипломатів з Києва. Деякі відомства переїхали до Львова.

Після того, як Збройні Сили України прогнали російських військових з нашої столиці, дипломатів повернули на роботу.

Так, у Києві знову запрацювали посольства Франції, Італії, Туреччини, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану та інших країн.

До теми дивіться відео про те, що Австрія виступила проти вступу України в ЄС: