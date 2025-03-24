Хотіли очорнити Зеленського та Україну в очах Заходу: Австрія викрила масштабну ІПСО Росії

Австрійська розвідка викрила російську дезінформаційну кампанію проти України. Головною її метою було формування на Заході негативного ставлення до нашої країни та президента Зеленського.

Масштабну дезінформаційну кампанію Росії проти України в Австрії вдалося виявити після затримання однієї з її учасниць – громадянки Болгарії, передає 24 Канал із посиланням на DSN (Управління державного захисту та розвідки.

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Агентурна група діяла ще з 2022 року

DSN дізналася про цю розвідувальну операцію після аналізу носіїв даних, вилучених під час обшуку у підозрюваної болгарки в грудні минулого року. Подальше розслідування показало, що вже через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почала діяти агентурна група, яка працювала на російську спецслужбу. На початку 2022 року вона планувала масштабну дезінформаційну кампанію в німецькомовних країнах, зокрема в Австрії.

Головною метою цієї дезінформаційної групи було формування негативного ставлення до України та президента Володимира Зеленського, а також створення сприятливого іміджу Росії. Для цього використовувалися як онлайн-методи (публікації в медіа), так і офлайн-акції, такі як розклеювання наклейок і графіті. Їхній візуальний стиль і зміст мали створювати враження, що за цими діями стоять українські активісти.

Проте насправді організатори кампанії використовували елементи, які викликають різке відторгнення в суспільстві, зокрема крайні праві символи, націоналістичні заяви та шифровані послання.

Аналіз вилучених у підозрюваної болгарки даних виявив у чатах детальні плани діяльності агентурної групи, керованої з Росії. За наявними даними, вона відігравала значну роль як розвідувальний контакт, отримувала матеріали для проведення акцій і займалася їхнім розповсюдженням у Німеччині та Австрії за завданням російських спецслужб.

Підозрювана документувала виконані акції, а звіти передавала спільникам у Росії та Великій Британії. Вона зізналася, що з 2022 року працювала на цю групу.