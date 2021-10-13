В Австрії депутатка знепритомніла, виступаючи на засіданні парламенту: відео впромови

В Австрії депутатка Ради виступала в парламенті. Відразу під час виступу їй стало погано й жінка зомліла.

Це побачили інші політики та підбігли, щоб надати політикині першу допомогу. Це трапилось 13 жовтня.

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Нардепці стало погано відразу під час виступу в парламенті

28-річна членкиня Австрійського національної ради Єва-Марія Хольцлейтнер втратила свідомість посеред виступу в парламенті країни.

У відео помітно, як вона блідне, а згодом – падає на землю. Через кілька секунд люди підбігли до неї, щоб надати допомогу жінці,

– мовиться у повідомленні.

Депутатка втратила свідомість під час виступу в парламенті: дивіться відео

Після надання першої допомоги жінка прийшла до тями. Згодом для неї викликали медиків. Хольцлейтнер вивели за межі приміщення, де проходила зустріч. Наразі ЗМІ не повідомляли про ймовірні причини погіршення самопочуття Єви-Марії Хольцлейтнер.

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