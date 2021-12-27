В Австрії відбулися масштабні протести через вакцинацію

27 грудня 2021 , 17:08

Джерело:

Sputniknews

У Відні 26 грудня знову пройшли протести противників карантину та обов'язкової вакцинації. Демонстранти несли вулицями плакати із написами "тримайтеся подалі від наших дітей".

Люди зібрались у центрі Відня. Вони виступають проти карантинних заходів, які запровадив уряд через карантин, а також – проти обов'язкових щеплень.

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Як відбувалась акція

Демонстранти пройшли вулицями міста зі свічками та запаленими вогнями у відповідь на демонстрацію "Море вогнів", що відбулася в Австрії минулого тижня. Тоді вшановували пам'ять загиблих від Covid-19.

Протестувальники несли таблички зі словами: "Коли несправедливість стає правом, опір стає обов'язком" та "Тримайтеся подалі від наших дітей". Багато з них також тримали прапори Австрії. 

Що відомо про карантин в Австрії

  • Влада Австрії збирається посилити карантин після Різдва. Все через поширення небезпечного штаму коронавірусу під назвою Омікрон.
  • У країні посилять комендантську годину. Ресторани з 27 грудня мають зачинятись о 22.00. Це нове правило поширюється на новорічну ніч. Таким чином жителі Австрії не зможуть святкувати її у людних закладах. 
  • Також з 25 грудня повинні відбувати обов'язковий карантин всі, хто прибув з Великої Британії, Норвегії, Данії, Нідерландів.
Автор: Ольга Музика