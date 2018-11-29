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      Австрійський канцлер висловився на підтримку будівництва "Північного потоку-2"

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      Себастіан Курц підтримав проект "Північний потік-2"
      Себастіан Курц підтримав проект "Північний потік-2" / russian.rt.com

      Канцлер Австрії Себастіан Курц вважає, що проект із будівництва газопроводу "Північний потік-2" важливий для Австрії та Німеччини.

      Про це повідомляє австрійське видання Finanzen.

      За словами канцлера Себастіана Курца, цей проект важливий для Австрії як в енергетичному й політичному, так і в економічному аспектах.

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      Водночас він заявив, що, незважаючи на скепсис і критику США щодо проекту, ні австрійці, ні німці та багато інших не відмовляться від нього.

      Канцлер також додав, що антиросійські санкції у зв'язку із ситуацією на Керченській протоці далі розглядатиме Євросоюз.

      Раніше в четвер канцлер Німеччини Ангела Меркель, що газопровід "Північний потік-2" не змінює, однак, ролі України як транзитної країни для поставок газу.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини Росії Новини політики Північний потік-2 Австрія
      Джерело: 24 Канал
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