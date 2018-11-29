Австрійський канцлер висловився на підтримку будівництва "Північного потоку-2"

Канцлер Австрії Себастіан Курц вважає, що проект із будівництва газопроводу "Північний потік-2" важливий для Австрії та Німеччини.

Про це повідомляє австрійське видання Finanzen.

За словами канцлера Себастіана Курца, цей проект важливий для Австрії як в енергетичному й політичному, так і в економічному аспектах.

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Водночас він заявив, що, незважаючи на скепсис і критику США щодо проекту, ні австрійці, ні німці та багато інших не відмовляться від нього.

Канцлер також додав, що антиросійські санкції у зв'язку із ситуацією на Керченській протоці далі розглядатиме Євросоюз.

Раніше в четвер канцлер Німеччини Ангела Меркель, що газопровід "Північний потік-2" не змінює, однак, ролі України як транзитної країни для поставок газу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.