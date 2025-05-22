Ворожий дрон поцілив у авто українських прикордонників: броня врятувала життя

На Харківському напрямку російський FPV-дрон атакував автомобіль українських снайперів. Броня машини витримала удар. На щастя, військові залишилися живими.

Ворожий дрон влучив у броньовану машину снайперів з підрозділу "Помста" 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Оборонці вціліли, а машина зазнала пошкоджень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу.

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Броня врятувала життя

Російський FPV-дрон на оптоволокні влетів у автівку снайперів на Харківщині. Удар припав по корпусу машини. Броньований захист врятував усіх прикордонників.

Єдине, що трохи покалічили наш автомобіль та пробили бак: майже вся солярка витекла, але до місця нашої дислокації ми доїхали,

– зазначає військовий.

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В чому особливість таких дронів

Експерти зазначають, що особливість дронів на оптоволокні полягає у тому, що РЕБ на них не діють. Тобто, вони продовжують політ без радіозв'язку. Наші оборонці борються з такими дронами за допомогою рушниць. Зараз це найпопулярніший метод.

Росія все частіше обстрілює прикордонні населені пункти такими БпЛА. Найбільше ударів фіксується у Сумській та Харківській областях. Трохи рідше – на Чернігівщині.

Раніше повідомлялось, що СБУ за допомогою дронів знищила російську РЛС і склади на газовидобувних платформах у Чорному морі, відомих як "вишки Бойка".