Автівка влетіла під фуру: під Києвом трапилась жахлива ДТП

3 вересня під Києвом трапилась страшна аварія: Toyota Land Cruiser Prado влетіла під фуру. Рятувальникам довелося вирізати водія автомобіля з його ж машини. Його доправили до лікарні, наразі інформації про стан потерпілого немає.

Про це інформує Facebook-спільнота "dtp.kiev.ua".

Читайте також: Українські туристи стали учасниками ДТП у Румунії

Жахлива ДТП із постраждалими на Одеській трасі. У районі з'їзду на село Віта-Поштова автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado залетів під фуру. Водія затиснуло в машині. На місці працювали рятувальники, чоловіка дістали з авто. Також на місце інциденту прибули кілька бригад швидкої допомоги і патрульна поліція,

– йдеться у дописі.

Зазначається, що водія госпіталізували. Інформації про його стан поки немає. Також наразі невідомо, що могло стати причиною такої жахливої аварії.

"Автівку до пасажирських місць загнало під вантажівку", – уточнюють у спільноті.