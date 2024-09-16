В Ужгороді невідомі спалили авто Червоного Хреста

На Закарпатті підпалили автомобіль Червоного Хреста. Він фактично знищений повністю.

Про інцидент організація повідомила вранці 16 вересня. На кадрах помітно, що на місці працювала поліція.

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Що відомо про підпал авто

Сумуємо! Роздирає злість! Біль! Автомобіль Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України підпалено. Хто міг таке вчинити? Нелюди!

– заявили в організації.

У Червоному Хресті підкреслили, що вони є гуманітарною організацією, яка допомагає громадянам, установам.

"Як важко дається громадській організації отримати автомобіль! А нелюди за мить знищують старання, мотивацію", – написав Червоний Хрест.



На Закарпатті спалили машину Червоного Хреста / фото організації



До речі, Росія 12 вересня обстріляла машини гуманітарної місії Червоного Хреста на Донеччині. Під вогнем окупантів опинились вантажівка з гуманітарною допомогою та легкова машина.

Президент Червоного Хреста Мір'яна Сполярич рішуче засудила атаки на персонал організації. Вона наголосила, що неприпустимо обстрілювати місця роздачі допомоги.