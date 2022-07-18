Для роботи і збереження життя: військові оголосили збір на авто

Наші воїни мужньо боронять Україну від ворога. Та їм потрібна наша допомога, щоб ще ефективніше протистояти російській агресії.

Українці не вперше купують авто для своєї армії, яка нас захищає. Цього разу мінометна батарея військової частини А7292 оголосила збір на машину, інформує 24 канал.

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Воїнів треба підсилити

Військові кажуть, що авто потрібні для їхньої роботи та збереження життя. Зараз вони перебувають на передовій на донецькому напрямку.



Специфіка роботи бригади у тому, що воїни працюють на відстані 3 – 4 кілометри і в одній точці можуть бути не більше 15 хвилин.



"Наша ціль – 700 тисяч гривень – два авто – бус та пікап, щоб хлопці працювали швидко, ефективно та безпечно, наскільки це можливо. Важливо, що станом на зараз є 548 135 тисяч гривень", – повідомили у бригаді.



Кошти збирають на банку. Адже хочуть, щоб усе було відкрито і можна було спостерігати за процесом.

Донати на автомобіль для військових можна кидати на банку за посиланням.

Авто для фронту

Українські волонтери вигадують різні способи, щоб допомогти ЗСУ. Вони стараються максимально швидко забезпечити потреби воїнів. Волонтери створили проєкт та відправляють ЗСУ на фронт "Бандеромобілі". Вже відправили близько 70 одиниць. Закупляють позашляховики за кордоном, а ремонтують їх вже в Україні.

Ще один волонтер зі Львова Володимир Андрєєв оголосив збір на авто для українських військових. Мета – зібрати мільйон гривень. Вже є більше 500 тисяч гривень. Чим більша буде сума, тим більше автомобілів волонтери зможуть придбати.

Сергій Притула розповідав, що потреби фронту з кожнем днем лише ростуть. Автівки, які волонтери закуповують українським військовим, можуть бути "одноразовими". Адже ворог б'є нещадно, тому й деколи з бойового завдання наші герої повертаються без авто.

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