Авто з Ксенією Собчак потрапило в ДТП: загинули 2 людей

У Сочі ввечері 9 жовтня автівка, в якій їхала відома російська телеведуча Ксенія Собчак, потрапила у ДТП. У результат зіткнення машин загинули 2 людини.

Аварія трапилася на дорозі між Адлером та Червоною Поляною. Там лоб в лоб зіткнулися два автомобілі – Mercedes і Volkswagen.

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Собчак в ДТП не постраждала, однак є жертви

Ведуча в момент ДТП перебувала в салоні Mercedes. В аварії вона не постраждала. Після інциденту Собчак сіла в таксі та поїхала в аеропорт.

Водночас в автомобілі Volkswagen були 3 людини. Один пасажир загинув на місці, ще одна людина померла в лікарні, третя – у важкому стані.

Телеграм-канал "112" пише про ще одного учасника аварії – мікроавтобус. Мовляв, машина, в якій була Собчак, виїхала на зустрічну смугу, зіштовхнулася з легковиком, а тоді її відкинуло на мікроавтобус. Його пасажири за допомогою медиків не зверталися.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

На сайті прокуратури Краснодарського краю йдеться про те, що за фактом аварії розпочали кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Відомство повідомило тільки про 1 загиблого і 2 госпіталізованих.

Ані представники Собчак, ані сама ведуча наразі не коментують трагічний інцидент.