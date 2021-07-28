Авто розім'яло: на Миколаївщині в ДТП втрапила машина поліції
28 липня 2021 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:Поліція Миколаївської області
У Первомайську, що на Миколаївщині, зіткнулись Renault та Mitsubishi Outlander. Остання автівка належала поліції. За кермом був 26-річний правоохоронець.
Аварія сталась на вулиці Богопільській близько 09:40. Renault керував 41-річний чоловік.
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Є постраждалий
Водій Renault травмувався. Його забрали до лікарні.
Призначили службове розслідування обставин ДТП. На місці працюють слідчі ДБР. Наразі не повідомляють, хто саме спричинив аварію.
Авто зім'яло
Поліція оприлюднила фото з місця аварії. На світлинах видно, що бік автівки Renault зім'яло вщент. Натомість пошкоджень у службовій машині поліції майже не видно. Єдине – видніється розбитий бампер.
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