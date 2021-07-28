Авто розім'яло: на Миколаївщині в ДТП втрапила машина поліції

У Первомайську, що на Миколаївщині, зіткнулись Renault та Mitsubishi Outlander. Остання автівка належала поліції. За кермом був 26-річний правоохоронець.

Аварія сталась на вулиці Богопільській близько 09:40. Renault керував 41-річний чоловік.

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Є постраждалий

Водій Renault травмувався. Його забрали до лікарні.

Призначили службове розслідування обставин ДТП. На місці працюють слідчі ДБР. Наразі не повідомляють, хто саме спричинив аварію.

Авто зім'яло

Поліція оприлюднила фото з місця аварії. На світлинах видно, що бік автівки Renault зім'яло вщент. Натомість пошкоджень у службовій машині поліції майже не видно. Єдине – видніється розбитий бампер.

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