Укр Рус
24 Канал Новини України На Сумщині під удар ворога потрапив автомобіль Укрпошти: постраждали водій і працівниця
2 серпня, 11:58
1

На Сумщині під удар ворога потрапив автомобіль Укрпошти: постраждали водій і працівниця

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Сумському районі під ворожий удар потрапив автомобіль Укрпошти.
  • Постраждали водій і працівниця.

Російські окупанти не припиняють бити по Сумщині. Там під ворожий удар потрапив автомобіль Укрпошти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Дивіться також "Шахеди" із самого ранку тероризують Одещину: в області вибухи 

Що відомо про атаку дроном автівки Укрпошти?

Зранку 2 серпня у Сумському районі під ворожий удар потрапив автомобіль Укрпошти.

Поштову автівку російський дрон атакував близько години тому в одному з сіл Миколаївської сільської громади, 
– повідомив Григоров о 10:29.

️На жаль, відомо, що є потерпілі внаслідок російських дій. Так, постраждали водій і працівниця.

За даними голови ОВА, потерпілі самостійно доїхали до лікарні – наразі їх обстежують медики.

Також вказується, що автомобіль пошкоджено.

Дивіться також Росія з ночі атакувала "Шахедами": де лунали вибухи та які наслідки 

Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня окупанти атакували Україну 53 засобами повітряного нападу, зокрема 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Також противник атакував 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА.