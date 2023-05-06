Під Нижнім Новгородом підірвалось авто з пропагандистом Прілєпіним: все, що відомо

Авто відомого російського пропагандиста Захара Прилєпіна підірвали біля Нижнього Новгороду 6 травня.

Автомобіль пропагандиста Audi Q7 вибухнув близько о 10:40. Він їхав відвідати родичів у село біля Нижнього Новгорода. Все, що відомо про вибух, читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Потужний вибух

Пропагандисти повідомляли про надзвичайно сильний вибух. Спочатку машину підкинуло вгору. Після цього машина перевернулася. Авто буквально розсипалося, а на місці події утворилася вирва діаметром близько 1,5 метра та 0,7 метра завглибшки.

Цікаво, що в машині також їхала його донька, але вона вийшла за лічені хвилини до вибуху.

Журналісти кажуть, що вони їхали до села Піонерське. Донька пропагандиста вийшла з авто, а вже за якісь 100 метрів воно злетіло у повітря.

Водій загинув, а Прилєпін – поранений

Водій Прилєпіна загинув на місці. Це 27-річний уродженець Луганська Олександр Шубін. Раніше він був у лавах бойовиків.

Загиблий водій / фото з російських ЗМІ

Сам пропагандист отримав важкі поранення. Спочатку російські ЗМІ повідомляли, що лікарі борються за життя пропагандиста, а потім, мовляв, з ним все добре. Хоча відомо, що Прилєпін сильно травмував ноги.



Прилєпін вижив / Фото російських ЗМІ

Заява руху "Атеш"

У партизанському русі "Атеш" повідомили, що полювали на Прилєпіна протягом 5 місяців – від початку 2023 року.

Партизани повідомили, що пропагандист їхав не сам, а із "сюрпризом" на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював.

Наші прогнози завжди збуваються, тому що ми не лише говоримо, а й робимо,

– заявили партизани.

Щоправда, згодом ще одна партизанська організація заявила, що бере відповідальність за вибух. Російський опозиціонер Ілля Пономарьов видав, що Прилепіна підірвала "Національна республіканська армія". Це підпільна структура всередині Росії. Щоправда, на сторінках організації інформації про підрив немає.

Зверніть увагу! Російський уряд вже звинуватив в інциденті Україну та США з Британією. Кримінальну справу, яку відкрили після підриву, в Росії кваліфікували як теракт.

Що відомо про Захара Прилєпіна

Прилєпін – це один з найпопулярніших в Росії пропагандистських письменників та публіцистів. Він відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Наприклад, відкрито підтримував анексію Криму та створення так званих "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

Він навіть був радником вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Також Прилєпін заявляв, що брав участь в бойових діях та вбивав українців.

За російською методичкою Прилєпін заявляв, що Київ – російське місто, і метою Росії має бути захоплення всієї України.