Авто збило на смерть військового на блокпості біля Києва: за кермом була правоохоронниця

Поблизу Броварів на Київщині авто збило українського військовослужбовця. Як виявилось, за кермом була працівниця правоохоронного органу.

Наразі триває слідство. Відкрито кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП.

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Нові деталі смертельної ДТП

11 червня поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася аварія, в якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади. Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.

Як стало відомо, за кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 кілометрів за годину.

Зазначається, що військовослужбовець перебігав дорогу у невстановленому для цього місці.

Наразі кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом.

Що цьому передувало

11 червня близько 14:00 стався смертельний наїзд на бійця української армії на трасі Київ – Чернігів.

Аварія сталася за участі автомобіля Skoda Octavia A5, за кермом якого була жінка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції для з'ясувань усіх обставин події.

ЗМІ повідомляли, що удар був такої сили, що капот стиснуло до лобового скла. Пішохід, на жаль, загинув на місці. У нього була розбита вщент голова та відірвана нога.

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