Авто збило на смерть військового на блокпості біля Києва: за кермом була правоохоронниця
Джерело:Державне бюро розслідувань
Поблизу Броварів на Київщині авто збило українського військовослужбовця. Як виявилось, за кермом була працівниця правоохоронного органу.
Наразі триває слідство. Відкрито кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП.
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Нові деталі смертельної ДТП
11 червня поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася аварія, в якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади. Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.
Як стало відомо, за кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 кілометрів за годину.
Зазначається, що військовослужбовець перебігав дорогу у невстановленому для цього місці.
Наразі кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом.
Що цьому передувало
- 11 червня близько 14:00 стався смертельний наїзд на бійця української армії на трасі Київ – Чернігів.
- Аварія сталася за участі автомобіля Skoda Octavia A5, за кермом якого була жінка.
- На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції для з'ясувань усіх обставин події.
- ЗМІ повідомляли, що удар був такої сили, що капот стиснуло до лобового скла. Пішохід, на жаль, загинув на місці. У нього була розбита вщент голова та відірвана нога.
Суддя збив нацгвардійця на блокпості у Києві
- Нагадаємо, що 26 травня у Києві під час комендантської години на блокпості сталася аварія за участі автомобіля голови Макарівського районного суду Олексія Тандира.
- Тоді суддя на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка, в якого залишилася дружина та троє дітей. Батько бійця воює під Бахмутом.
- Тандир стверджував, що ДТП скоїв водій, який втік у кущі. Водночас у ДБР зазначили, що автівка рухалася на високій швидкості.
- До речі, Тандир відмовився здавати тест на відбір біологічних зразків.
- Зрештою суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусовий відбір біологічних зразків у судді.
- Згодом Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Він може потрапити за ґрати на термін до 10 років.
- 27 травня судді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без можливості внесення застави.