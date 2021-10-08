Авто зупинили через порушення ПДР: патрульні розповіли подробиці смерті Полякова
Джерело:Патрульна поліція Києва
Таксі, у якому помер нардеп Антон Поляков, зупинили через порушення правил дорожнього руху. У поліції Києва кажуть, що під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні непритомну людину.
Поліцейські під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві зупинили Hyundai Sonata. Коли правоохоронці говорили з водієм, вони помітили, що на задньому сидінні непритомний чоловік.
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Патрульні проводили заходи реанімації
Таксист розповів, що пасажира він підвозив з зупинки. Правоохоронці викликали швидку допомогу та ще один екіпаж.
У політика не було пульсу
Чоловіка, яким виявився нардеп Антон Поляков, витягнули з автівки та поклали на бік. У політика уже не було пульсу, він не дихав. Патрульні намагались реанімувати до приїзду швидкої.
Реанімацію вже продовжили лікарі, проте їхній пацієнт до тями так і не прийшов. Вже після констатації смерті на місце прибула слідчо-оперативна група.
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