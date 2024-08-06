Пасажирський автобус зі школярами розбився на Хмельниччині

У Хмельницькій області автобус, який перевозив дітей, потрапив в аварію. Постраждало 8 людей.

Небезпечний інцидент трапився 5 серпня увечері на автодорозі сполученням "Житомир — Чернівці" у селі Жванець. Школярі з Києва у супроводі дорослих їхали на відпочинок у Болгарію.

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Постраждали діти

У якийсь момент 61-річний водій, родом з Чернівецької області, не впорався з керуванням та зʼїхав з дороги у селі Жванець, після чого зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення.

На момент аварії у автобусі перебувала 31 дитина. Внаслідок ДТП аварії травм зазнав 62-річний чоловік та семеро дітей віком від 8 до 15 років. Медики госпіталізували їх до лікарні.

Наразі розпочато кримінальне провадження фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження.

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