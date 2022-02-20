Автобуси стоять по кілька годин, діти втомлені, – генконсул України в Ростові про "евакуацію"

"Евакуйованих" з окупованих територій Донбасу у Росії кинули напризволяще. ЗМІ країни-агресорки показують підготовку наметів та санаторіїв. Водночас реальність – інша.

Рішення ватажків бойовиків про так звану "евакуацію" розцінюють як незаконне переміщення громадян України через державний кордон. Вірогідно, це відбувається попри волю самих "евакуйованих". Відповідну заяву зробив Тарас Малишевський – генеральний консул України в Ростові-на-Дону.

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По факту картина наступна: автобуси стоять по кілька годин і діти змучені, притулившись до вікон сплять. А їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять,

– розповів Малишевський.

За словами генконсула, люди продовжують прибувати до Росії. Зокрема, на відстань 300 кілометрів від державного кордону. У місто Волгодонськ привезли понад 100 людей.

Українське консульство прийматиме звернення "евакуйованих" та надаватиме їм допомогу у межах своїх повноважень.

Люди бідкаються, що Росія не виконала обіцянок

"Евакуйовані" з окупованих територій скаржаться: їм обіцяли у країні-агресорці комфортні умови. Водночас "допомагати" Росія готова лише на словах.

Зокрема, цілу ніч з 18 на 19 лютого автобуси з жінками, літніми людьми та дітьми простояли у селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області.

Відомо, що серед "евакуйованих" є немовлята. ЗМІ повідомили, що у них закінчувалися суміші.

Люди скаржилися на жахливі умови. Діти – голодні та замерзають.

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