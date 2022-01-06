Автоматні черги та жорсткі бої: в Алмати триває зачистка від протестувальників

У Казахстані четвертий день тривають масштабні акції протесту. В одному з найбільших міст країни – Алмати 6 січня силовики проводять зачистку.

У районі площі Республіки відбулися сутички між мітингувальниками та поліцією. Люди розповідають, що внаслідок зіткнень є загиблі та поранені, у поліції наразі цю інформацію не коментують.

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Своєю чергою в соціальних мережах поширюються відеозаписи, які, як стверджується, зняті у центрі міста Алмати 6 січня. На ролику видно густий дим, чутно постріли автоматних черг і вибухи.

В Алмати триває "зачистка" від протестувальників: дивіться відео

Мітингувальники споруджують блокпости

Протестувальники починають нагадувати організовані загони. У різних районах організовуються блокпости, зокрема для боротьби з мародерством – вони намагаються взяти ситуацію під контроль.

Своєю чергою казахстанські війська діють за тактикою – приїхати, розгромити та швидко поїхати – рейди без спроби закріпитися у місті. Адже їх занадто мало, щоб утихомирити Алмати.

Введення військових у Казахстан: коротко

Під час звернення 5 січня на фоні загострення протестів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору про колективну безпеку та закликав ввести війська.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вони погодилися відправити туди свій контингент на невизначений термін. Росія першою ввела свої війська на територію держави.