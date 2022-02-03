Автомобіль наштрикнувся на огорожу: у Миколаєві у ДТП дивом вижив водій

У Миколаєві ввечері 1 лютого автомобіль Renault Kangoo врізався в огорожу. Металевий стрижень буквально пробив машину наскрізь. Диво, що водій у моторошній автотрощі залишився живий та неушкоджений.

Аварія сталась перед в'їздом на Варварівський міст у Миколаєві. Неподалік автобусної зупинки водій не впорався з керуванням.

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Машина знесла металеву огорожу

Після цього автомобіль виїхав на тротуар та зніс кілька метрів металевої огорожі. Стрижень пробив наскрізь машину – увійшов біля двигуна та вийшов через задні двері.

За кермом Renault Kangoo був 71-річний водій. Чоловік не постраждав. Пояснити, що саме призвело до аварії він не зміг.

Дивіться відео з місця моторошної аварії в Миколаєві / Фото Novosti-N:

ЗМІ пишуть, що схожа аварія сталася у квітні 2020 року. Тоді металевий штир проткнув лобове скло "Жигулів". Він опинився у передньому пасажирському сидінні. На щастя, там нікого не було.

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