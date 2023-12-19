Понад тисячу пікапів для ЗСУ: Україна вперше проводить масову закупівлю позашляховиків

Міноборони оголосила тендер на закупівлю 1016 пікапів для потреб Збройних Сил України. Це перша настільки масова закупівля для українського війська.

Відповідний тендер вже опублікували на майдачнику публічних закупівель Prozorro. Придбані автомобілі мають надійти до війська вже у середині березня 2024 року.

Дивіться також Зеленський проводить велику пресконференцію: головні тези

Деталі тендера

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель", що підпорядковується Міністерству оборони України оголосило тендер на закупівлю позашляховиків для ЗСУ. Загалом планується придбати рекордну кількість автівок – 1016 одиниць. Таку масову закупівлю проводять вперше.

Зазначається, що транспорт має бути повнопривідним, з вантажопідйомністю не менше 800 кілограмів та кліренсом не менше 180 міліметрів. Вартість пропозиції сформували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб'юторів.

Таким чином за понад тисячу авто заплатять 1 749 865 263,28 гривні. Сюди входить і вартість деякого додаткового обладнання – наприклад, лебідка і причіпний пристрій.

Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більше 1,7 мільйона гривень, а проведення відкритого тендеру забезпечить отримання найбільш вигідних пропозицій,

– зазначили у Міноборони.

Подавати пропозиції учасники зможуть до 27 грудня, після чого пропозиції розглядатимуть та визначать переможця. До 15 березня 2024 року автомобілі типу пікап поставлять до військ.

Чим займається Міноборони