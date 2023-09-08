"Злого наміру не мав": у Казахстані перевиховують прихильників "русского міра"

У Казахстані прихильник "русского міра" на своєму автомобілі намалював символ російських окупантів – літеру Z. Після цього небайдужі почали займатися перевихованням адепта путінського режиму.

Відео, як чоловіка змусили перепрошувати за свої дії й замальовувати загарбницьку символіку, поширюють телеграм-канали. На опублікованих кадрах прихильник "русского міра" усіляко намагається виправдатися, передає 24 Канал.

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Літера Z буцімто означала "прізвище"

Чоловік на своєму автомобілі ВАЗ 21011 намалював літеру Z. Щоправда, її швидко довелося замальовувати, оскільки у Казахстані такої символіки не оцінили.

Адепт "русского міра" почав виправдовуватися, що на своїй машині зобразив літеру російських загарбників, бо буцімто з неї починається його прізвище – Зінов'єв. Також чоловік виправдовувався, що нібито що Z зобразив там тимчасово, бо збирався фарбувати машину. Ця справа буцімто затрималася, тому він їздив з цією літерою на дверях автомобіля.

Ще раз прошу мене вибачити, оскільки злого наміру я не мав,

– виправдовується чоловік.

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Росія намагається вербувати іноземців на війну

У Казахстані й Вірменії усе частіше можна побачити оголошення з пропозицією підписати контракт з російським міноборони. Так окупанти намагаються завербувати на війну проти України іноземців.

Їм пропоную шалені зарплати у кілька тисяч доларів, спрощену процедуру отримання російського громадянства та ще безліч "унікальних можливостей". Вочевидь, на цю "приманку" ніхто не клює, тому в Кремлі вдаються до більш звичних методів – шантажу.

До прикладу, в тимчасово окупований Маріуполь відправили мігрантів з Узбекистану буцімто на будівництво. Коли ті прибули в Донецьку область, у них забрали документи й відправили на фронт. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч втратам, які зростають. На території ж Росі нині близько 6 мільйонів мігрантів з Центральної Азії, всі вони можуть стати потенційними "новобранцями" в російську армію.