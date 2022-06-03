Авторитет Путіна серед еліт сильно послабився, – Піонтковський
План кремлівського диктатора Володимира Путіна зі знищення української держави провалився. Це зрозуміли навіть російські еліти.
Таку думку висловив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Про це він сказав 24 каналу.
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Зокрема, він вважає, якщо завтра Путін помре, то це не стане масштабною подією. Нічого не зміниться, тому що за останні тижні бункер та російські еліти дійшли до певного консенсусу. Вони зрозуміли, що "план Путіна зі знищення української держави" – провалився, зазначив Піонтковський.
Тим паче, мені здається, що авторитет Путіна як такого "пахана" значно ослаб всередині еліт,
– додав він.
Однак тепер їм треба відчайдушно боротись за якісь шматки української території, щоб встигнути "відгризти" якомога більше. Для цього вони використовують допомогу їхніх західних "друзів".
"Зараз ми бачимо, що Франція, Німеччина та Італія грають на боці Путіна, нав'язуючи Україні капітуляцію. Вони хочуть закріпити ці "угоди". Але це буде робити як Путін, так і його наступник", – вважає публіцист.
Передумова для зміни політичного керівництва Росії
- Багато коментаторів внутрішньополітичної російської ситуації припускають, що в Кремлі звучать ідеї, як усунути Путіна. Однак зміна політичного керівництва в Росії відбувається тільки за однієї умови. Про це 24 каналу повідомив радник глави МВС Віктор Андрусів.
- На його думку, просто усунути президента Росії Володимира Путіна не вдасться, оскільки для цього потрібна дуже важлива передумова.
- Річ у тім, що історично склалося так, що зміна політичного керівництва Росії відбувається лише після серйозної військової поразки. Водночас зараз вона ще не наступила. Він переконаний, що після поразки Росії будуть замахи, перевороти та все інше.
- Разом з тим, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що в Росії неможливо організувати відкритий переворот. Однак, на його думку, шанси для тіньового – цілком високі.