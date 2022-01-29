Авторитетне німецьке видання Spiegel закликає надати зброю Україні

У своїй статті Spiegel закликав німецький уряд надати озброєння Україні. Адже попередня позиція влади викликає здивування не лише в офіційного Києва, а й в інших німецьких союзників.

Таку думку висловили у публікації "Зволікання Німеччини робить війну більш вірогідною". У Spiegel наголосили, що надійність німців – під питанням у міжнародної спільноти.

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Влада начебто не хоче передавати зброю у проблемні регіони

Уряд Німеччини наголосив, що позиція базується на принципі не передавати зброю до кризових регіонів. Адже, таким чином, німецьке озброєння може начебто загострити конфлікт.

Зброя може потрапити в чужі руки, як це сталося в Афганістані після перемоги талібів. Але політичні принципи також можуть призвести до неправильних результатів в окремих випадках,

– написав Spiegel.

Журналісти навели приклади, коли Німеччина порушувала цей принцип

У виданні навели приклад, коли Німеччина порушила цей принцип і вчинила правильно. У 2014 році у боротьбі з "Ісламською державою" курдських бійців німці забезпечили гранатометами.

Це порушило табу, як відкрито визнала міністр оборони Урсула фон дер Ляєн. І все-таки це було правильно,

– пишуть у Spiegel.

Поки що канцлер Олаф Шольц та глава МЗС Анналена Бербок вважають, що ситуація в Україні не варта порушення цього принципу. Проте, наголосили у ЗМІ, хоча постачання озброєння може бути неефективним у військовому плані, це може дати знак Путіну про єдність Заходу щодо захисту України.

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Видання розкритикувало ідею з поставкою касок

Німеччина також не повинна заважати країнам-партнерам постачати озброєння Україні, адже деякі так і не дочекались дозволу на це офіційного Берліна. Щодо заяви про постачання касок, то її у Spiegel називають "недолугою".

Головне про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні:

У Німеччині виключають постачання летальної зброї Україні. В німецькому уряді вважають, що кризу можна вирішити лише дипломатичним шляхом.

У Берліні наголосили, що бояться ескалації конфлікту, яка може початись після того, як надійде озброєння.

Політику уряду підтримують і пересічні німці. За те, щоб не постачати зброю Україні, виступив 61% опитаних громадян.

Про те, що Німеччина відправить 5 тисяч касок в Україну, дивіться у відео: