Авторитетний портал назвав найкращих гравців у матчі "Шахтар" – "Манчестер Сіті"

Захисник Микола Матвієнко став найкращим гравцем "Шахтаря" у матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" за версією WhoScored.

Кращим гравцем матчу визнаний іспанець Давід Сільва, який відкрив рахунок на 30-й хвилині поєдинку і отримав значні 9,3 бала. Високими оцінками також можуть похвалитися Рахім Стерлінг (8,5) і Фернандіньо (8,1).

Читайте також: "Шахтар" розгромно поступився "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів

Захисник збірної України Микола Матвієнко отримав оцінку 7,0. Гірше за всіх, на думку ЗМІ, в складі "Шахтаря" зіграв хавбек Майкон.

Нагадаємо, що матч-відповідь пройде в Манчестері 7 листопада. Наступний матч "Шахтар" проведе в Києві проти місцевого "Арсеналу" в суботу, 27 жовтня.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24