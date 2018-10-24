Авторитетний портал назвав найкращих гравців у матчі "Шахтар" – "Манчестер Сіті"
Захисник Микола Матвієнко став найкращим гравцем "Шахтаря" у матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" за версією WhoScored.
Кращим гравцем матчу визнаний іспанець Давід Сільва, який відкрив рахунок на 30-й хвилині поєдинку і отримав значні 9,3 бала. Високими оцінками також можуть похвалитися Рахім Стерлінг (8,5) і Фернандіньо (8,1).
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Захисник збірної України Микола Матвієнко отримав оцінку 7,0. Гірше за всіх, на думку ЗМІ, в складі "Шахтаря" зіграв хавбек Майкон.
Нагадаємо, що матч-відповідь пройде в Манчестері 7 листопада. Наступний матч "Шахтар" проведе в Києві проти місцевого "Арсеналу" в суботу, 27 жовтня.
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