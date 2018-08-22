Аякс – Динамо: стартові склади команд на матч Ліги Чемпіонів

22 серпня "Динамо" на виїзді буде грати проти "Аяксу". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за Києвом.

"Динамо" виставило на перший матч проти Аякса практично той же склад, що вийшов на поле тиждень тому в матчі-відповіді проти "Славії" (2:0).

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Єдиною зміною стане вихід з перших хвилин Віталія Буяльського, який замінить Володимира Шепелєва. Буяльський складе центр поля з Денисом Гармашем і Сергієм Сидорчуком.

Стартові склади на матч Ліги Чемпіонів Аякс - Динамо

Аякс: Онана, де Лігт, де Беек, Гунтелар, Тадич, Мазрауі, Блінд, Шене, де Йонг, Зієх, Тальяфіко.

Динамо: Бойко, Сидорчук, Вербич, Циганков, Гармаш, Пиварич, Бурда, Буяльський, Бєсєдін, Кадар, Кендзьора.

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