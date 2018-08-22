Аякс – Динамо: стартові склади команд на матч Ліги Чемпіонів
22 серпня "Динамо" на виїзді буде грати проти "Аяксу". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за Києвом.
"Динамо" виставило на перший матч проти Аякса практично той же склад, що вийшов на поле тиждень тому в матчі-відповіді проти "Славії" (2:0).
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Єдиною зміною стане вихід з перших хвилин Віталія Буяльського, який замінить Володимира Шепелєва. Буяльський складе центр поля з Денисом Гармашем і Сергієм Сидорчуком.
Стартові склади на матч Ліги Чемпіонів Аякс - Динамо
Аякс: Онана, де Лігт, де Беек, Гунтелар, Тадич, Мазрауі, Блінд, Шене, де Йонг, Зієх, Тальяфіко.
Динамо: Бойко, Сидорчук, Вербич, Циганков, Гармаш, Пиварич, Бурда, Буяльський, Бєсєдін, Кадар, Кендзьора.
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