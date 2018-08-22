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Аякс – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Аякс – Динамо дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 22 серпня
Аякс – Динамо дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 22 серпня

У середу, 22 серпня, "Динамо" зіграє перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Аяксу" на виїзді. Цей матч буде доступний для перегляду по телебаченню та онлайн.

За тиждень до матчу не було відомо, хто транслюватиме цей матч. До цього ігри "Динамо" транслював канал "2+2", а на матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА не продало права на трансляцію жодному з українських телеканалів. Однак "Медіа група Україна" вдалося домовитися за показ матчу "Динамо" в Амстердамі проти "Аяксу".

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Матч буде транслюватися на каналі "Футбол 2". Сама гра розпочнеться о 22:00. Трансляція зі стадіону – о 21:45. Перед матчем на каналі буде працювати студія з експертами у програмі "Ніч Ліги чемпіонів". Вона ж вийде і по закінченні гри.

Окрім трансляції по телебаченні, матч покажуть і онлайн на сайті Oll.tv. Однак трансляція платна (29 гривень за 24 години доступу до відео та 59 гривень за місячну підписку) і вимагає реєстрації.  

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – по закінченні гри на сайті 24 Каналу.

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Теги: Новини спорту Футбол Ліга чемпіонів Динамо
Джерело: 24 Канал
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