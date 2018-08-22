"Динамо" програло на виїзді "Аяксу" у Лізі чемпіонів

У матчі між "Аяксом" та "Динамо" розігрується одна з путівок у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч командам випало грати у Амстердамі. І результат для "Динамо" виявився не надто вдалий.

Аякс – Динамо 3:1

Голи: ван де Беек, 2, Зієх, 35, Тадіч, 43 – Кендзьора, 16

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Кияни не надто вдало розпочали цей матч, пропустивши перший гол вже на другій хвилині. Автором результативного удару став ван де Беек. Зієх скинув м'яч під удар Тадічу, якого ніхто не накривав у штрафному майданчику (згодом "Динамо" ще раз допустить таку помилку, яка теж стане результативною), той скинув під удар ван де Бееку. Удар останнього виявився не надто сильним, але м'яч пролетів під руками та закотився за лінію воріт. Секундомір показував другу хвилину матчу.

Вирівняло гру і провело небезпечну атаку "Динамо" лише на 15-ій хвилині матчу. Тоді гості тричі подавали кутовий. При цьому одного разу після удару Кадара Онана лише у стрибку дістав м'яч, який летів під саму штангу. Та вже другий раз врятувати свою команду від пропущеного голу голкіпер не зумів. Знову пробивав Кадар, і Онана відбив м'яч перед собою, де першим на добиванні опинився Кендзьора.

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Варто додати, що після забитого м'яча в сторону гравців "Динамо" з трибун полетіла вода (можливо пиво).

Та ще до перерви "Аякс" не просто відновив перевагу, а збільшив її до двох голів. Спочатку відзначився Зієх, якому допоміг Кадар, головою спрямувавши м'яч у кут воріт. А за дві хвилини до перерви вже згаданий Тадіч опинився між двох захисників та в дотик пробив повз Бойка.

У другому таймі рахунок міг стати й розгромний. Та двічі на допомогу киянам приходила рамка воріт. У другому випадку Бойко не надто вдало вибив м'яч, його перехопив Зієх та пробивав з меж штрафного майданчика (захисники не зуміли завадити йому). Та м'яч потрапив у штангу.

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"Динамо" програє з різницею в два голи. Попереду в команди матч-відповідь у Києві у вівторок, 28 серпня. Саме там визначиться команда, яка і пройде у груповий етап Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, продовжить виступи у Лізі Європи.

До слова, за грою команд з трибун спостерігав головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

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