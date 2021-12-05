Азербайджан заявив, що віддав Вірменії 10 полонених військових: на що їх обміняли

5 грудня 2021 , 01:00
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Джерело:

BBC

Влада в Баку заявила на офіційному рівні, що Вірменії "з гуманних міркувань" передали 10 її військовослужбовців. Цих людей у полон взяли, кажуть, ще 16 листопада.

В заяві Азербайджану також мовиться, що вірмени передали дещо взамін повернутих військових – карти мінних полів. А проте у Єревані цю заяву наразі не коментували.

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Військове відомство Азербайджану опублікувало офіційне повідомлення такого змісту:

З гуманних міркувань 4 грудня 2021 року Азербайджан передав вірменській стороні 10 військовослужбовців, яких затримали 16 листопада під час провокації збройних сил Вірменії на Кяльбаджарському напрямку державного кордону.

Що цікаво, у Вірменії офіційно цю заяву наразі так і не прокоментували. Хоча у ЗМІ навіть опублікували імена тих, хто повернувся додому.

Важливо. Натомість в Азербайджані додали, що від Вірменії отримали карти мінних полів у Нагірному Карабаху (і подякували Росії за посередництво у цій справі).

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Автор: Олесь Друкач