Через 2 місяці після війни: Азербайджан звільнив 5 військовополонених вірмен

28 січня 2021 , 18:26
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Азербайджан звільнив 5 військовополонених вірмен. Літак з бранцями вилетів з Баку в Єреван у супроводі командувача російським миротворчим контингентом в Арцах.

Джерело: Armenia Sputnik

Віцепрем'єр Вірменії Тигран Авінян заявив, що військових звільнили завдяки зусиллям Служби національної безпеки країни. Посередником виступила російська сторона.

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Про інших полонених

Азербайджан досі утримує в полоні інших вірменських військових.

Сьогодні також 62 військовослужбовці, які перебувають у полоні, поговорили по телефону зі своїми рідними,
– розповів Авінян.

Зверніть увагу! 14 грудня 2020 року Вірменія та Азербайджан провели обмін полоненими. Зокрема, з Баку в Єреван вперше після припинення вогню в Нагірному Карабасі додому з полону повернулися 45 осіб: 30 військовослужбовців і 15 цивільних.

Що відомо про обмін полоненими

Після встановлення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі сторони домовилися про повернення полонених і заручників. Для Вірменії це питання стало значною проблемою, бо азербайджанська влада не поспішає їх повертати. Багатьох полонених в Азербайджані оголосили "терористами" й "найманцями". Проти них порушили кримінальні справи.