В Азербайджані кажуть про відновлення обстрілів у Нагірному Карабасі

В Азербайджані заявили, що Вірменія відновила обстріли у Нагірному Карабасі. Втрат серед військовослужбовців немає.

Повідомляється, що вірменські збройні сили відкрили вогонь у напрямку Кельбаджарського району. Гатили з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок і гранатометів.

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У міністерстві оборони Азербайджану зазначили, що їхні підрозділи вживають адекватних заходів для припинення провокації з боку Вірменії. Наразі обстріли у цьому напрямку тривають.

Втрат серед особового складу армії Азербайджану немає. Оперативна ситуація контролюється нашими підрозділами,

– додали азербайджанські військові.

Коротко про конфлікт у Нагірному Карабаху

Вірменія та Азербайджан десятки років конфліктують щодо Нагірного Карабаху. Загострення ситуації відбулось 27 вересня 2020 року. Активні бої тривали 44 дні – до листопада.

Тоді країни підписали мирну угоду та вирішили, що вздовж лінії зіткнення і вздовж Лачинського коридору розгорнуть миротворчий контингент Росії. Вірмени це сприйняли як капітуляцію.

Прем'єр Нікол Пашинян 2 вересня заявив, що попри перемир'я, конфлікт досі триває.