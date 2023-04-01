Аж банку з варенням розбили: після підозри митрополит Павло швидко покинув Лавру
Колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь після вручення підозри поспішив покинути території святині на своєму мерседесі.
Представник УПЦ МП дуже поспішав, а його помічники очевидно – нервували. Напруги не витримала навіть банка з варенням, яку намагався забрати з собою митрополит. У мережі опублікували відео з місця подій, інформує 24 Канал.
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На відео видно, як митрополит швидко намагається сісти у свій мерседес, а його помічники пакують деякі речі. Схоже, варення – одна з найнеобхідніших речей митрополита.
Митрополит Павло поїхав з Лаври: відео
Втім, банка, на жаль, побилась. Довелось їхати без джему. У мережі обурились, що митрополит Павло так поспішав, що навіть не прибрав за собою – розбита склянка так і залишилась посеред дороги.
Помічник митрополита побив банку варення: відео
Паші "Мерседесу" СБУ оголосила підозру
- Зранку 1 квітня СБУ вручила колишньому очільнику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу Лебедю підозру по двох статтях Кримінального кодексу України.
- Лебедя підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії.
- В УПЦ заявляють, що наразі у будинку митрополита проводять обшуки.
- На 12:00 йому призначили допит, після якого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.